Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Враг ударил по Никополю

Оккупанты ударили по жилым кварталам, повредили легковые автомобили. В результате атаки ранены 4 человека.

Все госпитализированы. Мужчина 65 лет – "тяжелый". Еще двое, 44 и 49 лет, и 40-летняя женщина в состоянии средней тяжести,

– рассказал Сергей Лысак.

Последствия вражеской атаки: смотрите фото ГСЧС Днепропетровщины

Чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим и доставили одного из них в медучреждение.

Напомним, что в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночью под атакой россиян были разные области Украины. Взрывы раздавались в Харькове, несколько вражеских дронов сбили в Одесской области, удары были также по Кривому Рогу.