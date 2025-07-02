Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Ворог ударив по Нікополю

Окупанти вдарили по житлових кварталах, пошкодили легкові автомобілі. Унаслідок атаки поранені 4 людини.

Всі госпіталізовані. Чоловік 65 років – "важкий". Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості,

– розповів Сергій Лисак.

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Надзвичайники надали першу допомогу постраждалим та доставили одного з них до медзакладу.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Вночі під атакою росіян були різні області України. Вибухи лунали в Харкові, кілька ворожих дронів збили в Одеській області, удари були також по Кривому Рогу.