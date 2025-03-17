Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

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Какие последствия атаки по Одесской области

Олег Кипер рассказал, что в Одесском районе повреждено детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.

К сожалению, пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь,

– написал чиновник.

Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Последствия вражеской атаки Одесской области / Фото ГСЧС

В ГСЧС, в свою очередь, добавили, что в результате вражеских ударов в Одесской области загорелось складское здание, бездействующий, магазин и легковой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Пожары в результате атаки дронами в Одесской области 17 марта / Видео ГСЧС

На местах вражеской атаки в Одесской области работали 33 спасателя и 7 единиц техники.