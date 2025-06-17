Женщину спас муж, который на момент взрыва находился в другой комнате. Историей поделилась пострадавшая Алина с журналистами "Думской", передает 24 Канал.

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Беременную женщину спасли из-под завалов в Одессе

Алина рассказала изданию, что во время дроновой атаки на город она спряталась в ванной комнате. Именно туда пришелся основной удар и на нее обвалился потолок.

В то время ее муж был в спальне. Там взрывная волна выбила окна. Он не пострадал и оперативно вытащил Алину из-под завала. По словам женщины, если бы не его действия, она могла бы оставаться под обломками до приезда спасателей.

В результате атаки женщина получила ушибы рук, ног и спины. Ее уже выписали из больницы. По ее данным, с будущим ребенком все в порядке.

Мне рожать через дней 20, я в тот день постирала всю детскую одежду, планировала ее погладить и собрать сумки в роддом. Вещи уцелели, но вместо сборов мы теперь ищем новую квартиру,

– добавила пострадавшая.

Как передает издание, квартира, где жила семья, серьезно повреждена. Во многих комнатах выбиты окна.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших в результате удара по Одессе. Среди них – беременная и 17-летняя девушка. Также, к сожалению, погибло 2 человека.