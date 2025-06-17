Жінку врятував чоловік, який на момент вибуху перебував в іншій кімнаті. Історією поділилась постраждала Аліна з журналістами "Думської", передає 24 Канал.

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Вагітну жінку врятували з-під завалів в Одесі

Аліна розповіла виданню, що під час дронової атаки на місто вона сховалася у ванній кімнаті. Саме туди припав основний удар і на неї обвалилася стеля.

У той час її чоловік був у спальні. Там вибухова хвиля вибила вікна. Він не постраждав і оперативно витягнув Аліну з-під завалу. За словами жінки, якби не його дії, вона могла б залишатися під уламками до приїзду рятувальників.

У результаті атаки жінка зазнала забоїв рук, ніг і спини. Її вже виписали з лікарні. За її даними, з майбутньою дитиною усе гаразд.

Мені народжувати через днів 20, я того дня випрала весь дитячий одяг, планувала його попрасувати та зібрати сумки в пологовий будинок. Речі вціліли, але замість зборів ми тепер шукаємо нову квартиру,

– додала постраждала.

Як передає видання, квартира, де мешкала родина, серйозно пошкоджена. В багатьох кімнатах вибиті вікна.

Раніше повідомлялося про 17 постраждалих внаслідок удару по Одесі. Серед них – вагітна та 17-річна дівчина. Також, на жаль, загинуло 2 людей.