Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео, как наши защитники сбивали воздушные цели над Одесской областью.
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Как над Одесской областью сбивали вражеские ракеты
Олещук показал на видео работу подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо за меткость летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил!,
– написал Николай Олещук.
Как в Одесской области работала ПВО: смотрите видео
Главное об обстреле Одесской области
- Ночью 25 сентября россияне запустили по Украине "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Оникса". Враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области.
- Силы ПВО уничтожили 11 "Калибров" и 19 "Шахедов". К сожалению, 2 ракеты "Оникс" попали в зернохранилище с тысячами тонн зерна – 2 работника склада погибли.
- Оккупанты также попали в известный Морской вокзал в Одессе и гостиницу "Кемпински" – там несколько часов продолжался сильный пожар.
- Кроме этого, россияне повредили газовую станцию – около 2 тысяч абонентов в пригороде Одессы остались без газа, продолжаются ремонтные работы. Также были проблемы с водой, однако это удалось исправить.