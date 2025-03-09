Несмотря на огромное давление дронов, силы противовоздушной обороны отработали очень хорошо. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, благодаря этому удалось удержать критическую инфраструктуру: больницы, заведения, которые позволяют области продолжать борьбу.

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Какие последствия обстрелов

В течение нескольких дней в море появлялся вражеский дрон-разведчик. По нему отрабатывали системы противовоздушной обороны. Это не всегда является подтверждением того, что оккупанты будут наносить удары, но составляет большой риск новой атаки, прежде всего "Шахедами".

Также враг использовал баллистику с территории временно оккупированного Крыма, поэтому ситуация действительно была "жаркой". Несколько энергетических объектов получили повреждения, в частности в Одессе была достаточно критическая ситуация,

– сказал Сергей Братчук.

В городе более 10 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Энергетики работали максимально продуктивно и быстро восстанавливали повреждения. Также из-за взрывов в Одессе были проблемы с теплоснабжением, но даже погода решила поддержать одесситов.

Алгоритмы действий властей всех уровней, коммунальных служб, Сил обороны – четко отработаны. За это им большая благодарность. С другой стороны есть понимание, что враг свирепствует и пытается повышать ставки,

– добавил Братчук.

Не надо забывать, что Одесская область имеет выход к Черному морю, там работают порты, заходят гражданские суда. Более того, работают операторы крупных европейских компаний.

Когда враг атаковал портовую и припортовую инфраструктуру, то пострадали 2 корабля, которые шли под флагами иностранных государств. Оператором этих контейнерных перевозок была очень большая европейская компания. Несмотря на все, она продолжила работать.

Это подтверждает, что мир доверяет Украине и нашими Силам обороны, но враг ни перед чем не останавливается.