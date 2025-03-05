Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что сначала в области была баллистическая угроза, потом раздались взрывы. Вероятно, оккупанты запустили ракету "Искандер" с временно оккупированного Крыма.

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Какие последствия удара

Россияне попали в санаторий, который не работал. Там обошлось без жертв, но есть разрушения. Кроме этого оккупанты пытались атаковать частное предприятие, жилые дома, критическую инфраструктуру в Одесской области.

К сожалению, есть погибший человек. Это мужчина старшего возраста. Он погиб от обломков в результате этой атаки. Всего над Одесской областью сбили 30 "Шахедов". Можем представить, насколько масштабным был обстрел,

– сказал Сергей Братчук.

Враг заходил с моря, осуществлял определенные тактические "пируэты" для того, чтобы зайти с флангов, с тыла. Поэтому сложность атаки была очень высокой. Силы и средства противовоздушной обороны, мобильные огневые группы отработали очень хорошо.

К сожалению, есть попадание в отделение Новой почты, оно полностью выгорело. Этот факт подтвердила сама компания. Также повреждено более 20 частных домов, есть несколько домов, которые сгорели дотла после этой вражеской атаки. Люди остались без жилья и всех вещей.

Есть попадания в критическую инфраструктуру, но утром удалось восстановить водоснабжение и теплоснабжение. По поводу электроэнергии, то без нее пока остаются несколько тысяч человек, потому что враг атаковал в частности объект энергетической инфраструктуры,

– добавил Сергей Братчук.

Оккупанты терроризируют Одессу несколько дней подряд. Ночью 4 марта враг повредил частные дома, детские сады, бизнес-центр. Получили ранения 4 человека.