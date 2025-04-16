Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на очевидцев, которых опросили журналисты Суспильного.

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Что говорят очевидцы об ударе врага по Одессе

Владелец разрушенного дома рассказал, что пережил сильный стресс во время атаки.

Крыша разрушилась, окон, дверей нет. Потолок упал во всех комнатах. Когда дрон упал возле гаража, мы находились в комнате, где не было окон, и только благодаря этому мы спаслись. Когда выбивало окна, то этот забор, который стоял здесь, залетел к нам в дом,

– рассказал владелец дома Юрий.

Мужчина добавил, что его дочь, которая приехала из Германии на Пасху, также попала под обстрел. Владелец разрушенного здания не знает, где семья будет жить дальше, потому что их дом непригоден к проживанию.

Очевидец Юрий и последствия вражеской атаки на Одессу: смотрите фото Суспильного

Владелица дома Светлана рассказала, что в их помещении выбило четыре окна и пострадал автомобиль. Она отметила, что семья пережила сильный психологический стресс.

Очевидицы Светлана и Тамара и последствия атаки россиян на Одессу: фото Суспильного

Очевидица атаки Тамара отметила, что в результате взрыва загорелись аптека и соседний дом. В ее квартире выбило окна, и осколки стекла посыпались на сына и на кровать.

Напомним, что ночью 16 апреля Одессу массово атаковали "Шахеды". По состоянию на 05:30 известно о трех пострадавших.