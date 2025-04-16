Про це пише 24 Канал із посиланням на очевидців, яких опитали журналісти Суспільного.

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Що кажуть очевидці про удар ворога по Одесі

Власник зруйнованого будинку розповів, що пережив сильний стрес під час атаки.

Дах зруйнувався, вікон, дверей немає. Стеля впала в усіх кімнатах. Коли дрон впав біля гаража, ми перебували в кімнаті, де не було вікон, і лише завдяки цьому ми врятувалися. Коли вибивало вікна, то цей паркан, який стояв тут, залетів до нас у будинок,

– розповів власник будинку Юрій.

Чоловік додав, що його донька, яка приїхала з Німеччини на Великдень, також потрапила під обстріл. Власник зруйнованої будівлі не знає, де родина житиме далі, тому що їх домівка непридатна до проживання.

Очевидець Юрій та наслідки ворожої атаки на Одесу: дивіться фото Суспільного

Власниця будинку Світлана розповіла, що в їхньому приміщенні вибило чотири вікна та постраждав автомобіль. Вона наголосила, що родина пережила сильний психологічний стрес.

Очевидиці Світлана та Тамара та наслідки атаки Росіян на Одесу: фото Суспільного

Очевидиця атаки Тамара зазначила, що внаслідок вибуху зайнялися аптека та сусідній будинок. У її квартирі вибило вікна, і уламки скла посипалися на сина та на ліжко.

Нагадаємо, що вночі 16 квітня Одесу масово атакували "Шахеди". Станом на 05:30 відомо про трьох постраждалих.