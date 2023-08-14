В сети уже обнародовали кадры, как выглядит разрушенный супермаркет. Об этом информирует 24 Канал.

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Как выглядит сгоревший супермаркет в Одессе

На кадрах можно увидеть, что обломки российских ракет и дронов вызвали несколько пожаров. В результате был разрушен супермаркет Fozzy.

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Сгоревший супермаркет в Одессе: смотрите видео

Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы. Они отметили, что наибольшие повреждения получил супермаркет. Ранены 3 сотрудника заведения.

Кроме того, повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения.

Супермаркет Fozzу после пожара от обломков в Одессе / фото Суспильне



Сгоревший супермаркет / фото из соцсетей

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