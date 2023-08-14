В сети уже обнародовали кадры, как выглядит разрушенный супермаркет. Об этом информирует 24 Канал.
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Как выглядит сгоревший супермаркет в Одессе
На кадрах можно увидеть, что обломки российских ракет и дронов вызвали несколько пожаров. В результате был разрушен супермаркет Fozzy.
Сгоревший супермаркет в Одессе: смотрите видео
Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы. Они отметили, что наибольшие повреждения получил супермаркет. Ранены 3 сотрудника заведения.
Кроме того, повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения.
Супермаркет Fozzу после пожара от обломков в Одессе / фото Суспильне
Сгоревший супермаркет / фото из соцсетей
Ночная атака Украины 14 августа: что известно
- Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг".
- К счастью, все атаки были отбиты.
- В результате сбития ракет обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
- Взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, побиты автомобили.
- На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.
- Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета.
- В Воздушных силах сообщили, что враг совершил несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр" БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), "Калибры" – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
- Всего противник применил: 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 8 крылатых ракет "Калибр".
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
- В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели.