У мережі вже оприлюднили кадри, як виглядає зруйнований супермаркет. Про це інформує 24 Канал.

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Як виглядає згорілий супермаркет в Одесі

На кадрах можна побачити, що уламки російських ракет і дронів спричинили декілька пожеж. Унаслідок цього було зруйновано супермаркет Fozzy.

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Згорілий супермаркет в Одесі: дивіться відео

Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Вони зазначили, що найбільших пошкоджень зазнав супермаркет. Поранено 3-х співробітників закладу.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу.

Супермаркет Fozzу після пожежі від уламків в Одесі / фото Суспільне



Згорілий супермаркет / фото із соцмереж

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