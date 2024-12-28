Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По предварительной информации, три ракеты попали в Болховском районе, между селами Цимбулова и Руднево.

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Какие последствия атаки на Орловскую область для оккупантов

В четверг, 26 декабря, Орловская область оказалась под ракетным обстрелом. Был поражен военный объект Минобороны России.

РосСМИ сообщили, что в результате атаки якобы семь военнослужащих были ранены, их госпитализировали в центральную районную больницу, еще двое – погибли.

Также известно, что 26 декабря в регионе объявляли воздушную тревогу. Впрочем, о последствиях атаки губернатор области не сообщал.

К слову, в Генштабе сообщили, что 26 декабря под Орлом был поражен склад "Шахедов", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений. Там отметили, что в результате боевой операции потенциал врага по проведению воздушных атак на инфраструктуру Украины с помощью БпЛА было существенно уничтожено.