11 февраля, 13:59
Это была их первая ночь на новом месте, – глава ОГА о гибели отца и 3 детей в Богодухове

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Российские войска ночью нанесли удар по жилому дому в Богодухове, из-за чего погибли трое маленьких детей и их отец.
  • Выжила только 35-летняя беременная мать, которая получила травмы и ожоги.

Российские войска ночью нанесли удар по жилому дому в Богодухове на Харьковщине. От атаки погибли трое маленьких детей и их отец.

Выжила только 35-летняя беременная мать – женщина получила травмы и ожоги. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно о семье?

Российские войска ночью нанесли удар по Богодухову на Харьковщине, в результате чего погибла семья с тремя малолетними детьми.

Жертвами атаки стали двухлетние близнецы Иван и Владислав, их годовалая сестра Мирослава и 34-летний отец Григорий. Выжила только 35-летняя беременная мать Ольга – женщина получила травмы и ожоги, ей оказали помощь и уже выписали из больницы.

По данным Синегубова, семья только недавно эвакуировалась из Золочева, спасаясь от постоянных обстрелов, и эта ночь в новом доме стала для них первой. В результате атаки также пострадала 73-летняя соседка – она пережила острую стрессовую реакцию, медики оказали ей необходимую помощь.

Армия России в очередной раз прицельно атаковала обычный жилой дом посреди ночи. Очередной террористический акт государства, которое воюет против мирного населения – против маленьких детей, беременных женщин, стариков, 
– сказал глава ОГА.

 

 

Что известно об атаке?

  • Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, продолжалась с 21 часа 10 февраля и до почти 1 ночи 11 числа. В течение этого времени российская армия проводила воздушные атаки на регион.

  • Впоследствии Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, сообщил, что в городе Богодухов произошло попадание вражеского БПЛА на территории частного домовладения. Вспыхнул пожар. Предварительно, Россия нанесла удар БпЛА типа "Герань-2".

  • Сначала было известно, что под завалами могли находиться дети. Началась поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, в 00:45 в ОВА написали, что дети погибли. Также от травм скончался 34-летний мужчина, который был вместе с малышами в доме.

  • Впоследствии выяснилось, что погибший мужчина был демобилизованным военным, который вернулся с фронта с ампутацией ноги.

 