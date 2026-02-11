Это была их первая ночь на новом месте, – глава ОГА о гибели отца и 3 детей в Богодухове

Российские войска ночью нанесли удар по жилому дому в Богодухове на Харьковщине. От атаки погибли трое маленьких детей и их отец.

Выжила только 35-летняя беременная мать – женщина получила травмы и ожоги. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно о семье?

Российские войска ночью нанесли удар по Богодухову на Харьковщине, в результате чего погибла семья с тремя малолетними детьми.

Жертвами атаки стали двухлетние близнецы Иван и Владислав, их годовалая сестра Мирослава и 34-летний отец Григорий. Выжила только 35-летняя беременная мать Ольга – женщина получила травмы и ожоги, ей оказали помощь и уже выписали из больницы.

По данным Синегубова, семья только недавно эвакуировалась из Золочева, спасаясь от постоянных обстрелов, и эта ночь в новом доме стала для них первой. В результате атаки также пострадала 73-летняя соседка – она пережила острую стрессовую реакцию, медики оказали ей необходимую помощь.

Армия России в очередной раз прицельно атаковала обычный жилой дом посреди ночи. Очередной террористический акт государства, которое воюет против мирного населения – против маленьких детей, беременных женщин, стариков,

– сказал глава ОГА.

Что известно об атаке?