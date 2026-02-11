Это была их первая ночь на новом месте, – глава ОГА о гибели отца и 3 детей в Богодухове
- Российские войска ночью нанесли удар по жилому дому в Богодухове, из-за чего погибли трое маленьких детей и их отец.
- Выжила только 35-летняя беременная мать, которая получила травмы и ожоги.
Что известно о семье?
Жертвами атаки стали двухлетние близнецы Иван и Владислав, их годовалая сестра Мирослава и 34-летний отец Григорий. Выжила только 35-летняя беременная мать Ольга – женщина получила травмы и ожоги, ей оказали помощь и уже выписали из больницы.
По данным Синегубова, семья только недавно эвакуировалась из Золочева, спасаясь от постоянных обстрелов, и эта ночь в новом доме стала для них первой. В результате атаки также пострадала 73-летняя соседка – она пережила острую стрессовую реакцию, медики оказали ей необходимую помощь.
Армия России в очередной раз прицельно атаковала обычный жилой дом посреди ночи. Очередной террористический акт государства, которое воюет против мирного населения – против маленьких детей, беременных женщин, стариков,
– сказал глава ОГА.
Что известно об атаке?
Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, продолжалась с 21 часа 10 февраля и до почти 1 ночи 11 числа. В течение этого времени российская армия проводила воздушные атаки на регион.
Впоследствии Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, сообщил, что в городе Богодухов произошло попадание вражеского БПЛА на территории частного домовладения. Вспыхнул пожар. Предварительно, Россия нанесла удар БпЛА типа "Герань-2".
Сначала было известно, что под завалами могли находиться дети. Началась поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, в 00:45 в ОВА написали, что дети погибли. Также от травм скончался 34-летний мужчина, который был вместе с малышами в доме.
Впоследствии выяснилось, что погибший мужчина был демобилизованным военным, который вернулся с фронта с ампутацией ноги.