Падение дрона разрушило жилой дом в Черкасской области: пострадали женщина с детьми
- В результате падения дрона в Шполянской громаде разрушен жилой дом, пострадали женщина с детьми.
- Силы ПВО сбили 14 вражеских ударных беспилотников над Черкасской областью.
Ночью 7 марта российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали над регионом и смогли обезвредить 14 вражеских БпЛА.
Впрочем, в результате падения одного из дронов в Шполянской общине зафиксировали разрушения и пострадавших. Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Какими были последствия атаки врага?
Ночь 7 марта в Черкасской области прошла под звуки длительной воздушной тревоги и взрывов.
Из-за падения одного из беспилотников в Шполянской общине зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.
В частности, один жилой дом был разрушен, еще два – получили повреждения. Также пострадали хозяйственные постройки и несколько автомобилей местных жителей.
В результате инцидента три человека получили острую реакцию на стресс. Среди них женщина с детьми. Медики осмотрели пострадавших на месте происшествия. Несмотря на пережитый шок, от госпитализации они отказались.
На месте работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия атаки и помогают жителям ликвидировать повреждения.
Что еще известно о взрывах в Черкасской области?
Воздушная тревога для Черкасской области прозвучала ориентировочно в 22:28. Около 22:51 в Воздушных силах ВСУ сообщили о фиксации движения ударных беспилотников в направлении областного центра и Смелы, что в этом же регионе.
Силы противовоздушной обороны активно работали над регионом и смогли уничтожить значительную часть воздушных целей. Всего в пределах области военные обезвредили 14 российских БпЛА.
Благодаря работе защитников удалось защитить не только Черкасскую область, но и соседние регионы, ведь дроны могли двигаться дальше вглубь страны. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось.