Падение дрона разрушило жилой дом в Черкасской области: пострадали женщина с детьми

Ночью 7 марта российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали над регионом и смогли обезвредить 14 вражеских БпЛА.

Впрочем, в результате падения одного из дронов в Шполянской общине зафиксировали разрушения и пострадавших. Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Какими были последствия атаки врага?

Ночь 7 марта в Черкасской области прошла под звуки длительной воздушной тревоги и взрывов.

Из-за падения одного из беспилотников в Шполянской общине зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.

В частности, один жилой дом был разрушен, еще два – получили повреждения. Также пострадали хозяйственные постройки и несколько автомобилей местных жителей.

В результате инцидента три человека получили острую реакцию на стресс. Среди них женщина с детьми. Медики осмотрели пострадавших на месте происшествия. Несмотря на пережитый шок, от госпитализации они отказались.

На месте работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия атаки и помогают жителям ликвидировать повреждения.

Что еще известно о взрывах в Черкасской области?