Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, целью врага стали объекты топливно-энергетического сектора.

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В Днепре сегодня было горячо. Противовоздушная оборона работала сегодня больше всего именно в этом регионе. Объекты, которые пытались поразить и, к сожалению, есть там определенные повреждения, это объекты топливно-энергетического сектора, которые враг часто атакует,

– отметил Игнат.

16 из 23 дронов сбиты

Спикер уточнил, что удалось сбить 16 из 23 дронов. Также Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас враг чаще атакует именно прифронтовые регионе, а Днепр является именно таким регионом, который находится близко к линии фронта.

"Процент сбивания целей может быть меньше. Ничего удивительного в этом нет. Когда "Шахеды" пролетают дальше внутрь страны, их добивают в тех местах, где это возможно. Больше всего работают ударные огневые группы по беспилотникам", – резюмировал Игнат.

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