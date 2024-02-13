Россияне также атаковали и гражданскую инфраструктуру. Украинские защитники сбили 10 "Шахедов", однако попаданий избежать не удалось.

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В Днепропетровской области был масштабный пожар

Оккупанты во время ночной атаки ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Так, под вражеской атакой оказалась одна из ТЭС в Днепропетровской области.

В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар. Спасателя прибыли сразу на место инцидента, однако потушить пожар удалось лишь через несколько часов. После того, как удалось обуздать огонь, было обнаружено существенное повреждение оборудования. В Минэнерго сообщили, что энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии.

Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей.

Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара и уточнения масштабов повреждений. Все потребители города Днепр – со светом,

– сообщили в Минэнерго.

В ДТЭК добавили, что после прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. Пока неизвестно, сколько продлятся работы по восстановлению.

Враг цинично атаковал Днепропетровскую область