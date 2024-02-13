Росіяни також атакували й цивільну інфраструктуру. Українські захисники збили 10 "Шахедів", однак влучань уникнути не вдалося.

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У Дніпропетровській області була масштабна пожежа

Окупанти під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Так, під ворожою атакою опинилася одна з ТЕС у Дніпропетровській області.

Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Рятувальника прибули відразу на місце інциденту, однак загасити пожежу вдалося лише за кілька годин. Після того, як вдалося приборкати вогонь, було виявлено суттєве пошкодження обладнання. У Міненерго повідомили, що енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Усі споживачі міста Дніпро – зі світлом,

– повідомили у Міненерго.

В ДТЕК додали, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Наразі невідомо, скільки триватимуть роботи з відновлення.

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