Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ціллю ворога стали об'єкти паливно-енергетичного сектору.

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У Дніпрі сьогодні було гаряче. Протиповітряна оборона працювала сьогодні найбільше сьогодні саме в цьому регіоні. Об'єкти, які намагався уразити і, на жаль, є там певні пошкодження, це об'єкти паливно-енергетичного сектору, які ворог часто атакує,

– зазначив Ігнат.

16 з 23 дронів збито

Речник уточнив, що вдалось збити 16 з 23 дронів. Також Юрій Ігнат наголосив, що наразі ворог частіше атакує саме прифронтові регіоні, а Дніпро є саме таким регіоном, що перебуває близько до лінії фронту.

"Відсоток збиття цілей може бути менший. Нічого дивного в цьому немає. Коли "Шахеди" пролітають далі всередину країни, їх добивають в тих місцях, де це можливо. Найбільше працюють ударні вогневі групи по безпілолтниках", – резюмував Ігнат.

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