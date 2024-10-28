Об этом рассказала пресс-секретарь управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко. Всего в результате ракетного удара по Днепру погибли 5 человек.

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Какие детали гибели жены и дочери милиционера в Днепре

Пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области отметила, что полицейского, который потерял жену и старшую дочь в Днепре, зовут Михаил. Женщина отметила, что их замротного Павел Студенов разгребал вместе со спасателями и неравнодушными людьми то, что когда-то было домом на втором этаже.

Миша стоял среди них весь в побелке и вспоминал где сидела его жена, где была дочь, где стоял шкаф, стол...и в один момент все это превратилось в кучу мусора, что похоронило под собой полжизни,

– рассказала Людмила Копыленко.

Она подчеркнула, что девочку и жену правоохранителя нашли, но, к сожалению, без признаков жизни. После этого Михаил подползал к ним на коленях.



Полицейский в Днепре потерял дочь и жену после вражеской атаки 26 октября / Фото Нацполиции

"На самом деле он хорошо держался. Может весь шок от того, что произошло, заблокировал все остальные эмоции. Миша только спросил: "А где хоть мой второй ребенок?"" – отметила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что младший ребенок, к счастью, выжил, его доставили в больницу.

Кроме того, пресс-секретарь выразила возмущение по поводу неуместных реакций в комментариях под постами в телеграм-каналах относительно трагических фото после вражеской атаки по Днепру.