Про це розповіла речниця управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Людмила Копиленко. Загалом внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули 5 людей.

До теми Унаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського

Які деталі загибелі дружини та доньки правоохоронця у Дніпрі

Речниця патрульної поліції Дніпропетровщини наголосила, що поліцейського, який втратив дружину та старшу доньку у Дніпрі, звуть Михайло. Жінка зазначила, що їхній замротного Павло Студьонов розгрібав разом з рятувальниками та небайдужими людьми те, що колись було домівкою на другому поверсі.

Міша стояв серед них увесь в побілці та згадував де сиділа його дружина, де була донька, де стояла шафа, стіл...і в один момент все це перетворилося на купу сміття, що поховало під собою пів життя,

– розповіла Людмила Копиленко.

Вона наголосила, що дівчинку та дружину правоохоронця знайшли, але, на жаль, без ознак життя. Після цього Михайло підповзав до них на колінах.



Поліцейський у Дніпрі втратив доньку та дружину після ворожої атаки 26 жовтня / Фото Нацполіцїі

"Насправді він добре тримався. Чи може увесь шок від того, що сталося, заблокував усі інші емоції. Міша тільки спитав: "А де хоч моя друга дитина?"" – зазначила речниця.

Вона також підкреслила, що молодша дитина, на щастя, вижила, її доправили до лікарні.

Окрім того, речниця висловила обурення з приводу недоречних реакцій у коментарях під постами у телеграм-каналах щодо трагічних фото після ворожої атаки по Дніпру.