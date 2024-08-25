В прокуратуре сказали, какой ракетой враг ночью ударил по Харькову

Россия на рассвете атаковала Харьковскую область. В частности, два попадания есть в Харькове.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне ударили по области в 4:05 25 августа.

Смотрите также Мощный взрыв прогремел в Харькове

Чем Россия ударила по Харькову

Дмитрий Чубенко отметил, что в Харькове есть два попадания. В частности:

у Слободском районе – прямое попадание в частный жилой дом. Там получили ранения 6 человек: один с ранением головы и 5 человек с острой реакцией на стресс.

районе – прямое попадание в частный жилой дом. Там получили ранения 6 человек: один с ранением головы и 5 человек с острой реакцией на стресс. в Индустриальном районе – враг попал в промышленную зону, раненых нет.

Представитель Харьковской прокуратуры отметил, что в Чугуеве задокументировали попадание в хозяйственную постройку на территории частной жилой застройки. Там пятеро раненых, из них двое – дети.

Смотрите также Было два попадания, в частности в газопровод, – Терехов о ночном обстреле Харькова

Предварительно, для обстрелов враг использовал ракеты авиационного базирования Х-59, модель Д9МА. Данный тип ракет запускается с самолетов моделей СУ,

– заявил Дмитрий Чубенко.

Он уточнил, что в целом в результате обстрелов на рассвете 25 августа пострадали 11 человек.

По состоянию на 7:35 25 августа на месте попаданий работают прокуроры и следователи полиции, чтобы зафиксировать военные преступления России.

Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.