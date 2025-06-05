Только вчера закончили ремонт после прошлого прилета, – жительница Харькова об атаке врага

Российские войска не прекращают терроризировать Харьков. Так, один из дронов во время ночной атаки 5 июня по Слободскому району города попал в 17-й этаж многоэтажки.

Жительница дома в Харькове, который атаковал "Шахед", рассказала об атаке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Атака по Харькову

Один из вражеских дронов попал в квартиру к соседям Анастасии Мелещенко на 17 этаж дома. Ее муж – спасатель, который находится в командировке. В момент российской атаки женщина была дома вместе с дочерью и собакой Пуфиком.

Мы с 14-летней дочерью успели выбежать в подъезд. Слышала звук "Шахеда" – взрыв, дым, посыпался потолок. У ребенка – острая реакция на стресс, ее пришли поддержать друзья, а так – целы. После первого взрыва мы спали, потом – успели выбежать в подъезд, раздался второй взрыв – дрон попал в дом,

– рассказывает Анастасия.

В среду, 4 июня, в квартире женщины закончился ремонт, который делали после прошлого попадания 31 августа. "Только вчера починили все, что было после прошлого прилета. И сегодня снова", – рассказала она.