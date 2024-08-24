Впоследствии оккупанты даже препятствовали эвакуации тела погибшего. Стоит заметить, что враги 22 августа попали в критическую инфраструктуру, поэтому Херсон частично оставался без света.

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Что известно о циничном ударе оккупантов

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что военные России атаковали с беспилотника служебный автомобиль полиции.

В результате прямого попадания погиб 38-летний сотрудник Управления полиции охраны. Во время эвакуации тела погибшего враг повторно атаковал уже служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего машина получила механические повреждения,

– заявили в министерстве.

Во время второго обстрела оккупанты ранили 48-летнего местного жителя.

Всего из-за обстрела врага ранения получили 11 человек.

Россия ранила младенца

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал младенец.

Скорая доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года. Он получил взрывную травму и ранение руки,

– заявили в ОВА.

Прокудин отметил, что ребенок находится в реанимации в среднем состоянии тяжести.

Важно. С 24 февраля 2022 года, по данным Офиса генпрокурора, 570 детей в Украине убила Россия, еще 1 528 – получили ранения, 1 918 – пропали без вести. Кроме того, россияне депортировали или принудительно переместили 19 546 несовершеннолетних, из них вернули только 388.

Глава Херсонской области перед тем рассказал, что враги за прошедшие сутки попали в:

учреждение культуры;

жилые кварталы населенных пунктов области, в частности – в 3 многоэтажки и 10 частных домов;

повредили газопровод и частные автомобили.

Только за прошедшие сутки 10 человек получили ранения из-за агрессии россиян.