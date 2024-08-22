Утром 22 августа председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что враг попал, в частности, в объект критической инфраструктуры. Впоследствии он уточнил, что из-за этого есть проблемы с электроэнергией.
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Атака на Херсон и энергетику
По словам главы региона, энергетики проводят аварийно-ремонтные работы. Они надеются как можно быстрее восстановить электроснабжение для жителей города.
Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры,
– констатировал чиновник в 08:40.
За 40 минут до этого сообщения Прокудин отмечал, что, кроме объекта критической инфраструктуры, под прицелом захватчиков были:
- торговый центр;
- образовательные и медицинский учреждения;
- церкви;
- админздания;
- заведение общественного питания;
- жилые кварталы населенных пунктов.
Россияне попали в 7 многоэтажек и 36 частных домов. Оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и сельхозтехнику.
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Вспомним, что в ночь на 22 августа Россия, в частности, атаковала Киевскую область дронами. Утром ОВА заявила, что нет попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры. Также, к счастью, нет пострадавших среди людей.