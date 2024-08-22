Уранці 22 серпня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформував, що ворог поцілив, зокрема, в об'єкт критичної інфраструктури. Згодом він уточнив, що через це є проблеми з електроенергією.

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Атака на Херсон та енергетику

За словами очільника регіону, енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи. Вони сподіваються щонайшвидше відновити електропостачання для жителів міста.

Херсон частково залишився без світла через російський удар по об'єкту критичної інфраструктури,

– констатував посадовець о 08:40.

За 40 хвилин до цього повідомлення Прокудін зазначав, що, крім об'єкта критичної інфраструктури, під прицілом загарбників були:

торгівельний центр;

освітні та медичний заклади;

церкви;

адмінбудівлі;

заклад громадського харчування;

житлові квартали населених пунктів.

Росіяни поцілили в 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Зверніть увагу! Через цей черговий акт ворожої агресії загинула 1 людина – 87-річна жителька села Томариного в Бериславському районі. Ще 18 осіб були поранені.

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Згадаємо, що проти ночі 22 серпня Росія, зокрема, атакувала Київщину дронами. Вранці ОВА заявила, що немає влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Також, на щастя, немає постраждалих серед людей.