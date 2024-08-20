Жінка власноруч підрізає кущі троянд, аби продовжити їх цвітіння і дати можливість з'явитися новим пагонам. За її словами, ця праця приносить їй справжнє задоволення.

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Як жінка доглядає за трояндами

Це все будуть квіточки нові. Зараз ще шапочку цю зніму, вона не потрібна. А оце вже буде новий росточок. А духмяна яка! Прямо духами пахне. Відцвіло – треба зрізати. Чим раніше зріжеш, тим швидше з'являється нова квітка, новий бутончик, нова радість. Були обстріли – я перехрещусь, помолюсь і йду різати,

– заявила жінка.

Надія вже третій рік доглядає за трояндами на чотирьох локаціях у Херсоні. За її словами, вона цим займається ще від весни 2022 року, в той час, коли місто було під окупацією.

Надія Захаренко із трояндою / Фото Суспільне

"Я пішла пішки на дачу, бо не було секатора вдома. По Бериславському пройшла, доїхала до Садового. Там уже були солдати: з Донецька, з Луганська. Шкодили, били вікна, грабували, робили шкоду. Я тихесенько забрала секатор – і знову пішки у Херсон", – розповідає Надія.

Надія зізнається, що їй приємно, коли херсонці називають її "трояндовою" волонтеркою. Вона пояснює, що після початку повномасштабного вторгнення квіти залишилися без належного догляду та поливу, тому вона вирішила взяти на себе цю відповідальність.

Мене питають: “Ви працюєте тут? Хто вас змушує?” Я кажу: "Совість моя змушує мене це робити." Я не можу сидіти вдома чи десь на лавці, бути не зайнятою. Я трудоголік, мені треба робити. Як працюю, то мені задоволення. Я не старію, не хочу старіти. У мене ще дуже багато роботи. Я активна по характеру людина. Якби була молодша, то вже б воювала. Так як я у Херсоні, то стараюся Херсон підтримати,

– пояснила "трояндова" волонтерка.

Надія Знахаренко взялася доглядати за трояндами на площі Свободи навесні 2024 року.

"До мене навіть підходили жінки мого віку і запитували, чи можна їм допомогти. Я сказала: можна. Я підрізала троянди, а вони збирали обрізки в купки. І це було чудово. Троянди цього року на площі зацвіли так красиво – червоні квіти були з усіх боків. Я підходила до портретів солдатів і віталася з ними: "Добрий ранок, ви мої сини, мої онуки. Я вдячна вам за те, що живу і можу ще щось робити", – поділилася волонтерка.

Надія підрізає квіти / Фото Суспільне

Надія розповіла, що за фахом вона землевпорядниця, і 40 років займалася складанням карт і схем. Вона завжди любила працювати на землі. Крім догляду за трояндами, вона також вирощує квіти та городину на своїй дачі. Для неї троянди – це справжня любов.

"Це моя розрада, моє щастя. Це мої діти. Я їх люблю, я з ними вітаюся кожен день. Я люблю троянди, а троянди люблять мене. Розцвітають не тільки для мене, а для всього Херсона, для всіх херсонців", – зізнається Надія.