Керамістка Вікторія зробила для закладу Науші спеціальні тарілки для людей із ампутованими кінцівками. Вони фактично роблять цей заклад безбар'єрним, передає 24 Канал.

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Що це за тарілки

Вони мають спеціальну форму та "штики" всередині тарілки. Саме вони допомагають людям із ампутованими кінцівками нарізати їжу різного типу однією рукою.

Крім цього, такі тарілки мають широкий край, тож це не дасть змогли випадково вигорнути їжу з тарілки.

Також такі тарілки підійдуть для людей з церебральним паралічем, хворобою Паркінсона.

В Україні є та буде багато ветеранів. Плюс не відступили інші хвороби. А значить потреба у таких тарілках є і буде збільшуватись,

– сказала жінка у відео.

Керамістка зробила спеціальні тарілки: дивіться відео

Керамістка також наголосила, що вона хоче покращувати цю розробку та приносити користь своєю роботою.

