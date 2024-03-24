Утром враг пытался атаковать область ракетами. Об этом рассказал Руслан Кравченко, председатель Киевской ОВА.

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Последствия российской атаки в Киевской области

Воздушная тревога в регионе продолжалась более двух часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим защитникам,

– отметил начальник Киевской ОВА.

Он сообщил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. К счастью, пострадавших от ракетной атаки также нет.

По его словам, падения обломков сбитых целей зафиксированы в 3 районах области.

"В одном из населенных пунктов обломки упали на территорию автомойки. Повреждена линия электропередач, проходящая рядом с мойкой. Вследствие этого более 400 домовладений остались без электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением поставок света", – рассказал Руслан Кравченко.

Также он отметил, что еще в одном населенном пункте обломки повредили детскую площадку на территории частного домовладения. Как сообщил председатель Киевской ОВА, в другом месте – обломки упали на открытой местности за пределами населенных пунктов.

Известно, что оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Сколько ракет и "Шахедов" запустил враг и сколько удалось сбить

Российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине в ночь на 24 марта.

Известно о зафиксированных пусках 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Энгельс, Саратовская область).

Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57: