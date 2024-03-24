Зранку ворог намагався атакувати область ракетами. Про це розповів Руслан Кравченко, голова Київської ОВА.
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Наслідки російської атаки на Київщині
Повітряна тривога в регіоні тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим захисникам,
– зазначив начальник Київської ОВА.
Він повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. На щастя, постраждалих від ракетної атаки також немає.
За його словами, падіння уламків збитих цілей зафіксовані у 3 районах області.
"В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла", – розповів Руслан Кравченко.
Також він зазначив, що ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. Як повідомив голова Київської ОВА, в іншому місці – уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.
Відомо, що оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
Скільки ракет та "Шахедів" запустив ворог та скільки вдалося збити
- Російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні у ніч на 24 березня.
- Відомо про зафіксовані пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Енгельс, Саратовська область).
- Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".