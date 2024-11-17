24 Канал пишет со ссылкой на ГСЧС Украины, что часть ракеты вытаскивали спасатели вместе с пиротехниками. Кстати, Россия атаковала Киев "Кинжалами", "Цирконом", "Калибрами" и "Шахедами".

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Что известно о части ракеты в жилом доме

С помощью крана, чрезвычайники столицы вместе с пиротехническим подразделением Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли часть ракеты, которая попала в жилую пятиэтажку в результате утренней атаки,

– рассказали в ГСЧС.

Там уточнили, что остатки ракеты изъяли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и передали компетентным подразделениям, чтобы они изучили часть ракеты россиян.

Спасатели вытащили ракету из дома / Фото ГСЧС

Кстати, Киевская городская военная администрация рассказала, что тревога в Киеве длилась почти 5 часов. Последний раз так мощно Россия била по столице почти 3 месяца назад. Россияне направили на Киев:

ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС,

аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К,

баллистические ракеты Искандер-М (KN-23),

ракеты "Циркон",

крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря,

ударные беспилотники.

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Наши военные сбили несколько крылатых ракет Х-101/55, декалька аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет "Искандер-М (KN-23)", вероятно, также гиперзвуковую ракету типа "Циркон", до десятка ударных беспилотников.