Российские захватчики в воскресенье, 7 сентября, атаковали Киев. В столице зафиксировано десяток повреждений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко, главу Киевской городской военной администрации.

Что известно о попадании в Киеве?

По состоянию на половину 10 часов утра в Киеве фиксируют более 10 локаций с повреждениями.

Среди них – прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Вражеские дроны залетали обычным людям, в обычные квартиры – прямо в окна,

– рассказал о ситуации глава КГВА.

По данным Ткаченко:

в 16-этажке в Святошинском районе повреждены последние 3 этажа.

повреждены последние 3 этажа. в одной из поврежденных 9-этажек района наблюдают частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Там погибло 2 человека, среди них ребенок. Оккупанты убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца, а у отца тяжелые травмы.

в другой 9-этажке получил повреждения 3 этаж. Там спасателям удалось спасти 9 человек.

На всех локациях продолжаются работы, отметил глава КГВА.

Также, как он сообщил, в районе есть возгорание автомобилей. Спасатели ликвидируют пожар в нежилой зоне. Также есть повреждения крыши одного из детских садов. Указывается, что там фиксировали небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали.

Кроме этого, пострадало жилище людей и в Дарницком районе. Известно, что вражеский дрон попал в 4-этажный дом, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. По меньшей мере 2 пострадавших.

Вместе по городу имеем 2 погибших, 17 пострадавших подтверждено, информацию о других – выясняем,

– сообщил Ткаченко.

Также он подтвердил пожар в здании правительства в Печерском районе. Кроме этого, есть сообщения о локальных последствиях атаки в Голосеевском районе, в частности выбитые окна, отдельные обломки на открытой местности.

Чем била Россия по Украине ночью 7 сентября?