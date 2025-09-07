Дроны залетали прямо в окна, –в КГВА уточнили о попаданиях в Киеве
- В Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями в результате атаки дронов, в частности в Святошинском и Дарницком районах.
- В КГВА отметили, что "дроны залетали обычным людям, в обычные квартиры – прямо в окна".
Российские захватчики в воскресенье, 7 сентября, атаковали Киев. В столице зафиксировано десяток повреждений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко, главу Киевской городской военной администрации.
Что известно о попадании в Киеве?
По состоянию на половину 10 часов утра в Киеве фиксируют более 10 локаций с повреждениями.
Среди них – прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Вражеские дроны залетали обычным людям, в обычные квартиры – прямо в окна,
– рассказал о ситуации глава КГВА.
По данным Ткаченко:
- в 16-этажке в Святошинском районе повреждены последние 3 этажа.
- в одной из поврежденных 9-этажек района наблюдают частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Там погибло 2 человека, среди них ребенок. Оккупанты убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца, а у отца тяжелые травмы.
- в другой 9-этажке получил повреждения 3 этаж. Там спасателям удалось спасти 9 человек.
На всех локациях продолжаются работы, отметил глава КГВА.
Также, как он сообщил, в районе есть возгорание автомобилей. Спасатели ликвидируют пожар в нежилой зоне. Также есть повреждения крыши одного из детских садов. Указывается, что там фиксировали небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали.
Кроме этого, пострадало жилище людей и в Дарницком районе. Известно, что вражеский дрон попал в 4-этажный дом, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. По меньшей мере 2 пострадавших.
Вместе по городу имеем 2 погибших, 17 пострадавших подтверждено, информацию о других – выясняем,
– сообщил Ткаченко.
Также он подтвердил пожар в здании правительства в Печерском районе. Кроме этого, есть сообщения о локальных последствиях атаки в Голосеевском районе, в частности выбитые окна, отдельные обломки на открытой местности.
Чем била Россия по Украине ночью 7 сентября?
В ночь на 7 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Для атаки они применили ударные БпЛА и ракеты наземного базирования.
По данным Воздушных сил, оккупанты использовали 823 средств воздушного нападения.
Так, россияне запустили по Украине 810 ударных БПЛА и 13 ракет.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.