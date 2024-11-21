Так, в результате удара есть раненые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Донецкой ОГА.

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Атака по Константиновке

Вечером 21 ноября вражеские силы сбросили на Константиновку две управляемые авиабомбы. В ОВА сообщили, что в результате атаки россиян пострадали 6 человек.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, ранения различной тяжести получили пострадавшие от 60 до 85 лет.

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач,

– сообщили в ОВА.

В Донецкой областной прокуратуре рассказали детали атаки. Там отметили, что по данным следствия, 21 ноября в 17:00 россияне нанесли 2 авиаудара, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. Под прицелом оккупантов оказался жилой микрорайон. Вследствие вражеской атаки 6 гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они находились в своих домах.

Там добавили, что у 4 женщин и двух мужчин диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения и резаные раны тела. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.