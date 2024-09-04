Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый, добавив, что из-за вражеской атаки погибла девочка 14 лет и двое взрослых: мужчина и женщина, которая была медсестрой.

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2 школы не будут работать, людей из домов будут отселять

По словам Садового, более 26 домов во Франковском районе получили повреждения, в Железнодорожном – более 50. В домах повылетали окна, есть множество разрушений. Во Львове решили отселить людей из части этих домов в безопасные места.

Сегодня не будут работать 2 школы. Поражены 2 медицинских учреждения. Все соответствующие службы работают. Большая беда,

– озвучил Садовый.

Мэр Львова отметил, что когда службы закончат разбирать завалы, будет возможность точно понимать, какова конечная ситуация по сегодняшней атаке и ее последствиях. Он подчеркнул, что раненых много и медики оказывают им сейчас всю необходимую помощь.

Последствия вражеской атаки по Львову / автор – Ирина Узлова, 24 Канал.