Также известно, что в результате атаки по Львову есть пострадавшие. По меньшей мере 6 человек получили ранения, среди них – 10-летний мальчик.

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Последствия вражеской атаки во Львове

Андрей Садовый ранее сообщил, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Сейчас на местах работают все соответствующие службы.

Кроме того, две школы сегодня обучение не начнут ученики "Арники" и лицея №17, ведь учебные заведения расположены рядом с местом падения обломков.

Жуткие кадры из Львова после атаки / Фото 24 Канала, Анастасия Кушпит

Как передает журналистка 24 Канала с места событий, сейчас на месте работают спасатели, правоохранители и медики. Пожарные уже ликвидируют возгорание.

Кроме домов, повреждены также магазины, гражданскую инфраструктуру и машины – там выбило окна.

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Пожар во Львове после атаки: смотрите видео (Видео 24 Канала, Анастасия Кушпит)

Сейчас правоохранители перекрыли часть улиц. В частности будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца. Кроме того, из-за этого также будут изменения в работе общественного транспорта.