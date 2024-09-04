Из-за ракетной атаки россиян также отменили занятия в 2 школах Львова. Известно также о повреждении гражданской инфраструктуры – на месте падения обломков вспыхнули пожары.

Важно Количество пострадавших во Львове возросло, среди них – дети: есть погибшие

На Львовщине задерживаются поезда

В Укрзализныце сообщили, что есть несколько обесточиваний во Львовской области. Из-за этого задерживаются несколько рейсов, в частности:

№ 59 Киев – Чоп,

№ 91 Киев – Львов,

№ 25/135 Одесса – Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса – Львов,

№ 149 Полтава – Черновцы,

№ 746 Львов – Киев,

№ 368 Ужгород – Ковель.

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Есть изменения в работе общественного транспорта

Во Львове после вражеской атаки перекрыли несколько улиц. Поэтому, есть изменения в работе общественного транспорта. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, после атаки будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Трамвай № 2 будет курсировать пока на вокзал. Однако автобусы №52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту – по улице Сборной.

Враг 4 сентября атаковал также Кривой Рог. Вражеские ракеты попали в центре города. По меньшей мере 10 многоэтажек повреждены, 5 человек получили ранения. Из-за обстрела также есть изменения в работе общественного транспорта.