Через ракетну атаку росіян також скасували заняття у 2 школах Льова. Відомо також про пошкодження цивільної інфраструктури – на місці падіння уламків спалахнули пожежі.

Важливо Кількість постраждалих у Львові зросла, серед них – діти: є загиблі

На Львівщині затримуються потяги

В Укрзалізниці повідомили, що є кілька знеструмлень у Львівській області. Через це затримуються кілька рейсів, зокрема:

№ 59 Київ – Чоп,

№ 91 Київ – Львів,

№ 25/135 Одеса – Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса – Львів,

№ 149 Полтава – Чернівці,

№ 746 Львів – Київ,

№ 368 Ужгород – Ковель.

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Є зміни в роботі громадського транспорту

У Львові після ворожої атаки перекрили кілька вулиць. Відтак, є зміни в роботі громадського транспорту. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, після атаки буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Однак автобуси №52, 92, 21, 84 курсують по зміненому маршруту – по вулиці Збиральній.

Ворог 4 вересня атакував також Кривий Ріг. Ворожі ракети влучили у центрі міста. Щонайменше 10 багатоповерхівок пошкоджено, 5 осіб отримали поранення. Через обстріл також є зміни в роботі громадського транспорту.