Про це в етері 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий, додавши, що через ворожу атаку загинула дівчинка 14 років та двоє дорослих: чоловік та жінка, яка була медсестрою.

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2 школи не працюватимуть, людей з будинків відселятимуть

Зі слів Садового, понад 26 будинків у Франківському районі зазнали пошкодження, в Залізничному – понад 50. В будинках повилітали вікна, є безліч руйнувань. У Львові вирішили відселити людей з частини цих будинків у безпечні місця.

Сьогодні не будуть працювати 2 школи. Уражено 2 медичні установи. Всі відповідні служби працюють. Велика біда,

– озвучив Садовий.

Мер Львова зауважив, що коли служби закінчать розбирати завали, буде змога точно розуміти, якою є кінцева ситуація щодо сьогоднішньої атаки та її наслідків. Він наголосив, що поранених багато і медики надають їм зараз всю необхідну допомогу.

Наслідки ворожої атаки по Львову / Автор – Ірина Узлова, 24 Канал.