На жаль, там не обійшлося без пошкоджень. Стало відомо, що у підвалі під завалами пошкодженого житлового будинку перебувають люди.

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Під завалами пошкодженого будинку у Львові перебувають люди

Зранку 4 вересня у Львові прогриміли вибухи. Невдовзі очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки.

Невдовзі в мережі з'явилася інформація, що під завалами пошкодженого житлового будинку у підвалі перебувають люди.

У Львові люди знаходяться у підвалі під завалами пошкодженого житлового будинку,

– ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що в підвалі фіксують задимлення. Там зазначили, що рятувальники працюють на місці.