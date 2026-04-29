"Взрывное" утро в России: дроны атаковали Орск, возможен удар по НПЗ

В российском Орске утром 29 апреля произошла атака беспилотников. Местные жители заявляют о работе противовоздушной обороны и задымления в одном из районов города.

Предварительно, под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут росСМИ.

Что известно об атаке?

В городе Орск Оренбургской области России утром 29 апреля была зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей в соцсетях, в разных районах было слышно взрывы, а в небе работала противовоздушная оборона.

Очевидцы также сообщают о задымлении, которое видно в одном из районов города. По предварительным данным, под удар мог попасть Орский нефтеперерабатывающий завод. Некоторые местные жители утверждают, что по меньшей мере два беспилотника упали в районе объекта. В то же время, информация о пожаре или серьезных повреждениях пока не подтверждена.

На фоне событий в городе были введены временные ограничения в аэропорту. По информации российских авиационных служб, он временно не принимает и не отправляет рейсы. План "воротник" объявили также на аэропортах в Перми и Екатеринбурге.

Орск расположен более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. Таким образом, в случае подтверждения атаки, это свидетельствует о возможности поражения объектов далеко в тылу России.

Что известно о НПЗ в Орске?

Орский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых промышленных объектов в южной части Урала и крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Оренбургской области. Его история начинается еще с 1930-х годов, и за это время завод превратился в важнейший элемент топливно-энергетического комплекса России.

Фактически он является единственным крупным НПЗ в регионе, что обеспечивает топливом как местную экономику, так и более широкие логистические цепи. Предприятие способно перерабатывать миллионы тонн нефти ежегодно и производит широкий спектр нефтепродуктов: от бензина и дизельного топлива до авиационной керосина., мазута и смазочных масел.

Само производство авиационного горючего придает этому объекту дополнительное стратегическое значение., ведь такая продукция используется не только в гражданской авиации., но может быть важной для военной сферы.

Технологически завод оснащен установками глубокой переработки нефти., что позволяет выпускать продукцию высокого качества, в частности стандартов, приближенных к европейским. Благодаря этому он остается важным источником горючего для транспорта., индустрии и энергетики.

