"Взрывное" утро в России: дроны атаковали Орск, возможен удар по НПЗ
В российском Орске утром 29 апреля произошла атака беспилотников. Местные жители заявляют о работе противовоздушной обороны и задымления в одном из районов города.
Предварительно, под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут росСМИ.
Что известно об атаке?
В городе Орск Оренбургской области России утром 29 апреля была зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей в соцсетях, в разных районах было слышно взрывы, а в небе работала противовоздушная оборона.
Очевидцы также сообщают о задымлении, которое видно в одном из районов города. По предварительным данным, под удар мог попасть Орский нефтеперерабатывающий завод. Некоторые местные жители утверждают, что по меньшей мере два беспилотника упали в районе объекта. В то же время, информация о пожаре или серьезных повреждениях пока не подтверждена.
Столб дыма на месте орского НПЗ: смотрите видео
На фоне событий в городе были введены временные ограничения в аэропорту. По информации российских авиационных служб, он временно не принимает и не отправляет рейсы. План "воротник" объявили также на аэропортах в Перми и Екатеринбурге.
Удар по Орску: смотрите видео
Орск расположен более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. Таким образом, в случае подтверждения атаки, это свидетельствует о возможности поражения объектов далеко в тылу России.
Что известно о НПЗ в Орске?
Орский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых промышленных объектов в южной части Урала и крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Оренбургской области. Его история начинается еще с 1930-х годов, и за это время завод превратился в важнейший элемент топливно-энергетического комплекса России.
Фактически он является единственным крупным НПЗ в регионе, что обеспечивает топливом как местную экономику, так и более широкие логистические цепи. Предприятие способно перерабатывать миллионы тонн нефти ежегодно и производит широкий спектр нефтепродуктов: от бензина и дизельного топлива до авиационной керосина., мазута и смазочных масел.
Само производство авиационного горючего придает этому объекту дополнительное стратегическое значение., ведь такая продукция используется не только в гражданской авиации., но может быть важной для военной сферы.
Технологически завод оснащен установками глубокой переработки нефти., что позволяет выпускать продукцию высокого качества, в частности стандартов, приближенных к европейским. Благодаря этому он остается важным источником горючего для транспорта., индустрии и энергетики.
В каких регионах еще недавно были "взрывные язвочки"?
Российский город Туапсе не успел оправиться от предыдущих атак БпЛА и вызванных ими последствий, как 28 апреля ситуация повторилась с новыми масштабами. Под ударом снова оказался НПЗ и порт, из-за чего город затянул густой черный дым от мощного пожара на объекте.
СБУ успешно поразила русский нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области России, что вызвало масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Она является ключевой для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам., в частности направлением Сургут– Горький– Полоцк, и в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью.
Украинские силы поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" и зенитный ракетный комплекс "Тор М1". ЛДВС является важным узлом нефтепроводной инфраструктуры., что поставляет нефть через южное направление "Транснефти".