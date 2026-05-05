Впервые ракетную опасность объявили за 2000 километров от Украины – в ХМАО

В России в ночь на 5 мая объявили ракетную опасность сразу в нескольких регионах, включая отдаленные от Украины территории. Впервые такой сигнал зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен примерно в 2000 километрах от границы.

Параллельно в стране ограничивали работу аэропортов в десятках городов. Об этом пишут росСМИ.

Смотрите также Какая сейчас ситуация на фронте, пойдет ли Россия в наступление и почему мобилизация стала катастрофой: интервью с "Хорусом" – начальником штаба "Азова"

Как тревога дошла до ХМАО?

В ночь на 5 мая в России масштабно объявляли ракетную опасность – по меньшей мере в 18 регионах.

В частности, впервые сигнал ракетной опасности прозвучал в Ханты-Мансийском автономном округе. Глава региона Руслан Кухарук подтвердил это в соцсетях. По данным медиа, это первый зафиксированный случай объявления такой тревоги в этом регионе.

Отметим, что ХМАО расположен в Западной Сибири. Он находится примерно в 2000 километрах к востоку от границы Украины, в центральной части российского севера.

Административным центром округа является город Ханты-Мансийск, хотя крупнейшими городами по населению являются Сургут и Нижневартовск. Регион является одним из ключевых центров добычи нефти и газа в России и обеспечивает значительную часть энергетических доходов страны.

Из-за богатых природных ресурсов ХМАО имеет стратегическое экономическое значение для российского бюджета. В то же время регион является малозаселенным из-за сурового климата и большого количества болот и лесов.

Где находится ХМАО: смотрите карту

В общем ракетные предупреждения действовали еще по меньшей мере в 16 других регионах России, в частности в Астраханской, Брянской, Калужской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и других субъектах федерации.

Параллельно с этим в России вводили ограничения на работу аэропортов – по меньшей мере в 18 городах, среди которых Казань, Самара, Нижний Новгород, Уфа и другие.

Что известно о последствиях атак по России 5 мая?

В ночь на 5 мая неизвестные беспилотники атаковали Ленинградскую область России, в результате чего вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши. По данным местных властей, угрозу БпЛА в регионе объявили около 1:25, после чего в области начали фиксировать работу ПВО.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о якобы уничтожении нескольких дронов, которые атаковали регион. Впоследствии он сообщил о более масштабном количестве сбитых беспилотников – сначала 16, а затем в целом до 29 БпЛА в течение ночи. Несмотря на это, в промышленной зоне Киришев произошло возгорание на территории НПЗ. К ликвидации пожара привлекали подразделения МЧС России.

Российские власти заявили, что возгорание удалось ликвидировать, а пострадавших якобы нет. В 4:13 в области объявили отбой воздушной тревоги. Причины и детали атаки официально не уточняются.