Силы обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

СБУ совместно с Силами обороны 5 мая нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России в Ленинградской области. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши".

В результате атаки зафиксировано попадание по ключевым установкам и резервуарам, продолжаются пожары. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что известно об атаке НПЗ?

Подразделения СБУ совместно с Силами специальных операций 5 мая провели результативную атаку по нефтяной инфраструктуре России.

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который входит в тройку крупнейших НПЗ страны-агрессора. Мощность предприятия составляет около 20 – 21 миллиона тонн нефти в год, что обеспечивает более 6% общего объема российской нефтепереработки.

По имеющейся информации, в результате атаки беспилотников были поражены по меньшей мере три установки первичной переработки нефти (ПНП). Именно эти технологические узлы являются критически важными для функционирования предприятия, ведь обеспечивают базовый процесс разделения сырой нефти на фракции. После попаданий на территории завода вспыхнул пожар.

Кроме этого, под удар попала нефтеперекачивающая станция "Кириши". Там был поражен резервуар с нефтепродуктами, что также привело к возгоранию. Эта станция является ключевым элементом в цепи транспортировки нефти и нефтепродуктов к экспортным направлениям, в частности через порт Приморск.

Параллельно Силы обороны Украины продолжают поражать и другие военные и логистические цели противника. В частности, ранее сообщалось об ударах по предприятию "ВНИИР-Прогресс", изготавливающему электронику для высокоточного вооружения, а также по складам горючего, командных пунктах и радиолокационных станциях на временно оккупированных территориях.

В СБУ подчеркивают, что такие операции являются частью системной работы по снижению экономического и военного потенциала России. В ведомстве отмечают: каждый проданный баррель российской нефти фактически превращается в финансовый ресурс для ведения войны против Украины. Именно поэтому удары по нефтяной инфраструктуре имеют целью уменьшение этих доходов и усложнение логистики обеспечения армии.

Также подчеркивается, что даже глубокий тыл России больше не является безопасным для стратегических объектов. Украинские спецслужбы уже неоднократно демонстрировали способность эффективно действовать на значительном расстоянии.

Почему "Киришинефтеоргсинтез" и станция "Кириши" являются критически важными?

Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" входит в тройку крупнейших в России и играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка топливом. Его мощности позволяют перерабатывать десятки миллионов тонн нефти ежегодно, что делает предприятие системообразующим для всей отрасли.

В то же время этот НПЗ является важной частью топливного обеспечения российской армии. Именно здесь производятся дизель, бензин и авиационное топливо, без которых невозможно функционирование военной техники, авиации и логистических цепей.

Поражение таких производств напрямую влияет на способность армии вести боевые действия. Особое значение имеют установки первичной переработки нефти, так называемые АВТ. Это базовый этап технологического процесса, без которого дальнейшее производство нефтепродуктов становится невозможным.

Не менее важна и нефтеперекачивающая станция "Кириши", которая выступает ключевым элементом в системе транспортировки нефти и нефтепродуктов. Через нее осуществляется поставка ресурсов к экспортным маршрутам, в частности в направлении порта Приморск, что является одним из главных каналов получения валютной выручки.