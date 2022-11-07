Об одном из таких случаев рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал в своем телеграм-канале стихотворение, которое многих заинтриговало.

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"Бавовнятко" посетило россиян в Энергодаре

Братчук вечером 6 ноября опубликовал стихотворение об атаке ВСУ по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Энергодаре.

Енергодар – він Бога дар,

Але, на жаль, прийшла біда:

З'явився Вова – х**лоЦар,

За ним – його орда.

І "Бавовнятко" знов забігало,

Зібрало в купу сили та вогонь,

В Енергодарі ор**в вдарило,

В пакетиках 200-х вже вагон!

– написал спикер Одесской ОВА.

Пока точно неизвестно, было ли это стихотворение в честь состоявшейся сегодня атаки. Ведь вполне возможно, что Братчук мог его опубликовать, чтобы подбодрить украинцев и поднять настроение защитникам. Официального подтверждения от ВСУ пока не последовало.

"Еб**те их, ребята! Продолжение следует", – подытожил Братчук.

Интересно! В последний раз взрывы в Энергодаре слышали 25 октября. Также, по словам Братчука, тогда же на Кинбурнской косе, вероятно, произошло точное попадание в склад российских оккупантов.

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