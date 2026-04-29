Служба безопасности Украины нанесла удар по стратегической нефтеперекачивающей станции "Пермь" в России. Она расположена более чем в 1500 километрах от украинской границы.

После атаки дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар, по предварительным данным, горят резервуары с нефтью. Об этом сообщает СБУ.

Что известно об атаке?

Служба безопасности Украины заявила о поражении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая входит в систему АО "Транснефть". Объект расположен более чем в 1500 километрах от украинской границы и является одним из ключевых узлов российской магистральной нефтетранспортной сети.

После атаки дронов на территории станции возник масштабный пожар. Предварительно сообщается, что горят почти все резервуары для хранения нефти, однако точные масштабы повреждений уточняются.

В Службе безопасности Украины отмечают, что операция является частью системной работы по уменьшению экономического потенциала России.

СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса России, нарушает цепи поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры,

– отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

Удары по нефтетранспортной системе рассматриваются как способ воздействия не только на инфраструктуру, но и на способность России обеспечивать собственную армию топливом и поддерживать экспортные доходы.

Почему этот объект является стратегически важным?

ЛПДС "Пермь" – это не просто одна из нефтеперекачивающих станций в регионе, а элемент крупного транзитного узла российской нефтетранспортной системы, который фактически "сшивает" добычу в Сибири с переработкой и экспортом в европейской части России.

Ее значение определяется прежде всего географией. Пермский край расположен на стыке Урала и Поволжья – это промежуточная зона, через которую проходят магистральные нефтепроводы с северных и восточных месторождений в направлении центральной России. Именно такие узловые станции выполняют функцию распределения потоков, ведь они регулируют, куда именно пойдет сырье: на конкретные нефтеперерабатывающие заводы, экспортные ветки или внутренние резервуары хранения.

Фактически это "переключатель" в системе "Транснефти". Если представить нефтепровод как сеть артерий, то подобные станции – это сердечные клапаны, которые контролируют давление, направление и объем потока. Нарушение работы такого узла не означает лишь локальную проблему на одном объекте: оно может создавать дисбаланс во всей системе снабжения, заставляя перенаправлять потоки через другие маршруты или снижать нагрузку на трубопроводы.

Отдельно важно, что через Пермь проходит нефть, которая далее может направляться на ряд крупных российских НПЗ, включая региональные заводы Урала. Это означает, что любые перебои на этом этапе потенциально влияют не только на экспорт, но и на внутреннее обеспечение топливом: от гражданского транспорта до военной логистики.

Еще один критический аспект – резервуарные парки. Такие станции обычно имеют большие объемы промежуточного хранения, которые позволяют стабилизировать подачу нефти при пиковых нагрузках или авариях на других участках. Если повреждаются именно резервуары, как сообщается в этом случае, система теряет "буфер", что делает ее более уязвимой к колебаниям и заставляет быстро перераспределять ресурсы.

