Удар дрона в Тернополе задел педиатрическое отделение городской больницы

В Тернополе зафиксировали попадание вражеского беспилотника в административное здание. Взрывной волной повреждено педиатрическое отделение городской больницы №2.

К счастью, дети находились в укрытии, пострадавших нет. Об этом сообщает городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что известно о повреждениях в результате удара?

В Тернополе 24 марта в 16:51 вражеский беспилотник попал в административное здание на проспекте Степана Бандеры. На месте происшествия сразу начали работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время взрывная волна нанесла повреждения окружающей инфраструктуре. В частности, пострадало здание педиатрического подразделения городской больницы №2 – там выбиты окна. На момент удара дети и персонал находились в укрытии, что позволило избежать жертв.

Медики оперативно отреагировали на угрозу и вовремя эвакуировали всех в безопасное место. Именно это, по словам местных властей, помогло сохранить жизнь и здоровье пациентов и работников больницы.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки, а специалисты оценивают масштабы повреждений. Информация о ситуации продолжает уточняться.

