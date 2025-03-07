Об этом во время брифинга сказал начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода. Специалисты провели работе и смогли стабилизировать ситуацию. В течение дня жителям области обещают предоставлять дальнейшую информацию.
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Атака по Тернопольщине: в ОВА объяснили, какова ситуация с газоснабжением
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В Тернопольской области после утренней ракетной атаки появились проблемы в работе газовой сети. Произошло падение давления. Всех небытовых потребителей предупредили, что в заведениях могут быть проблемы с газоснабжением.