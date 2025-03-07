Про це під час брифінгу сказав начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода, передає 24 Канал.

Дивіться також Атака на Полтавщину: уламки російської цілі впали на будинок, є постраждалі

Що відомо про падіння тиску в газомережах Тернопільщини

Фахівці швидко виявили причини несправності та провели роботи. Станом на 09:30 вони змогли стабілізувати ситуацію. Упродовж дня жителям області обіцяють надавати подальшу інформацію щодо газопостачання.

Сподіваюся, що ми зможемо повністю забезпечити постачання газу. Але дуже багато залежатиме від оперативності та умілості тих спецслужб, які зараз займаються цим питанням,

– розповів начальник ОВА.

В'яеслав Негода додав, що для об'єктів соціальної інфраструктури та споживачів відновлюється газопостачання, тиск поступово підіймається. На його думку, нйближчим часом спеціалісти будуть готові повідомити, що всі наслідки вже ліквідовані.

Якщо жителі зіткнуться з відсутністю газопостачання – про це можна повідомити до обласної чи міських рад.

На об'єкт критичної інфраструктури росіяни зранку спрямували сім ракет типу "Калібр". Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 5 з них. Внаслідок прильоту інших повітряних цілей відбулося загорання газу. На щастя, жертв і поранених немає. Також на область летів ворожий "Шахед", який оборонцям неба вдалося збити.