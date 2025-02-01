В российском министерстве обороны объяснили, какой была цель атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

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Что заявили в российском минобороны о ночной атаке по Украине

В минобороны России сообщили, что их вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые якобы обеспечивают работу предприятий ВПК Украины. Там цинично подтвердили, что "цели удара достигнуты", а "все предназначенные объекты поражены".

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона сообщил, что враг действительно атаковал объекты энергетической инфраструктуры и заверил, что сейчас принимают все меры для стабилизации работы энерго- и газотранспортной систем.

Страна-агрессор продолжает атаковать мирное население Украины и пытается оставить украинцев без тепла и электроэнергии. Вражескими целями становятся не только военные объекты, но и дома гражданских людей.

В частности, утром 1 февраля россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. В результате этого погибли 4 человека, еще 13 человек пострадали, среди них – трое детей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку и заявил, что каждый террористический акт доказывает, что Украине нужно больше поддержки в защите от российского террора. Он отметил, что каждая система ПВО и каждая противоракета является спасением жизней.

Зеленский отметил, что важно, чтобы партнеры выполнили все договоренности и усиливали свое давление на Россию.