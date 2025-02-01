У російському міністерстві оборони пояснили, якою була мета атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.

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Що заявили у російському міноборони про нічну атаку по Україні

У міноборони Росії повідомили, що їхні збройні сили завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах газоенергетичної інфраструктури, які нібито забезпечують роботу підприємств ВПК України. Там цинічно підтвердили, що "цілі удару досягнуто", а "усі призначені об'єкти вражені".

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону повідомив, що ворог справді атакував об'єкти енергетичної інфраструктури та запевнив, що наразі вживають всіх заходів для стабілізації роботи енерго- та газотранспортної систем.

Країна-агресорка продовжує атакувати мирне населення України та намагається залишити українців без тепла та електроенергії. Ворожими цілями стають не лише військові об'єкти, а й будинки цивільних людей.

Зокрема, вранці 1 лютого росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Полтаві. Внаслідок цього загинуло 4 людей, ще 13 осіб постраждали, серед них – троє дітей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку та заявив, що кожен терористичний акт доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Він зазначив, що кожна система ППО та кожна протиракета є порятунком життів.

Зеленський зауважив, що важливо, аби партнери виконали всі домовленості та посилювали свій тиск на Росію.