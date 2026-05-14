"Было невозможно сбить все": Игнат рассказал детали одного из самых масштабных ударов России

Россия в ночь на 14 мая осуществила одну из самых массированных комбинированных атак на Украину за все время полномасштабной войны. Основной целью удара стал Киев, по которому враг выпустил сотни беспилотников и десятки ракет.

Глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемаратона "Единые Новости" заявил, что противовоздушная оборона работала в режиме критической нагрузки.

Что сказал Игнат об атаке?

В ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет, а также реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

По данным Воздушных сил, атака стала одной из самых мощных за весь период полномасштабного вторжения, а основное направление удара было направлено на Киев. Игнат отметил, что российские войска используют короткие паузы между атаками для накопления вооружения и дальнейших массированных ударов.

"Противник атакует большим количеством уже какие сутки после так называемого перемирия, которое они использовали, очевидно, чтобы накопить средства и ударить. Была небольшая пауза вечером после вчерашнего удара, но ее было мало для отдыха личного состава, техники и для подготовки. Наши Силы обороны работали в таком режиме неоднократно, понимая, что враг не дает передышки. Физическая усталость и перегрузка техники, расход боеприпасов сказываются", – отметил Игнат.

Он также отреагировал на заявления российских пропагандистских каналов о якобы неэффективности украинской ПВО, подчеркнув, что реальная картина кардинально другая.

Они выставляют видео и рассказывают, что украинская ПВО не достигает цели. Интересно, откуда оно к ним попадает. Сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной. Вчера были сложные погодные условия, а сегодня все это количество средств полетело в одном направлении. К сожалению, невозможно сбивать такое большое количество с ограниченным количеством средств,

– сказал спикер.

По словам Игната, Силы обороны работали максимально эффективно в условиях беспрецедентной нагрузки.

"Силы обороны отработали максимально, как могли. Конечно, хотелось бы сбить больше. Но имеем результат: 693 цели сбиты или подавлены, среди них – крылатые и баллистические ракеты. Это довольно высокий показатель. К сожалению, шесть ракет, которые не удалось перехватить системой Patriot, привели к последствиям в Киеве", – заявил Игнат.

В Воздушных силах уточнили, что в целом зафиксировано сотни воздушных целей различных типов, а система ПВО работала практически непрерывно в течение всей ночи.

Противник продолжает менять тактику ударов, комбинируя различные средства поражения для перегрузки украинской обороны. Украинцев призывают и в дальнейшем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь атаки такого масштаба могут повторяться.

Как отработала ПВО?

В ночь на 14 мая украинская противовоздушная оборона отразила одну из самых массированных комбинированных атак России за время полномасштабной войны. Враг применил сотни ударных беспилотников и десятки ракет различных типов, однако большинство воздушных целей было уничтожено или подавлено.

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехнические войска зафиксировали 731 средство воздушного нападения, из которых 693 цели были сбиты или подавлены силами ПВО, авиацией и подразделениями РЭБ. Среди перехваченных целей – крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также сотни ударных БпЛА типа "Шахед" и других модификаций.

Несмотря на высокую эффективность работы обороны, зафиксировано попадание 15 ракет и 23 дронов на 24 локациях в разных регионах Украины. Также обломки сбитых целей упали еще по меньшей мере на 18 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака была многоволновой и продолжалась даже после утренних сводок. Украинских граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия до сих пор продолжает запускать новые группы ударных беспилотников.